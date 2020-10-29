Мощности колл-центра по COVID-19 в Калининграде увеличат втрое

В Калининграде запущенный ранее call-центр будет увеличен в три раза в течение нескольких дней. Это позволит повысить эффективность работы.

Решение приняли на прошедшей в областном правительстве онлайн-встрече губернатора с главврачами областных больниц.

По данным Минздрава сейчас в колл-центре работает 18 специалистов, ведется работа по набору новых сотрудников.

Внимание! Вопросы, связанные с COVID-19 можно задавать по телефону 8 (04012) 92 – 08- 98.

Ранее сообщалось, что для лечения больных COVID-19 в Калининграде закупят 100 концентраторов кислорода. Сегодня их всего 200.