18 медиков, 5 педагогов, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших и инфицированных:
- 21 пенсионер;
- 18 медицинских работников;
- восемь работников транспорта и транспортных узлов;
- пять сотрудников образования;
- пять работников промпредприятий;
- четыре сотрудника правоохранительных органов;
- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- два сотрудника торговых объектов;
- по одному сотрудники предприятия сектора ЖКХ; банка; учреждений культуры, охранного предприятия;
- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок в возрасте 1 год ( контакт по семье)
четверо Учащихся (школа №1 Светлого; гимназия №1, школа №10, лицей №23);
- воспитанник детского сада №119 (контакт по семье);
- семь неработающих.
Всего в области по состоянию на четверг, 29 октября, зарегистрировано 6634 случая заболевания.