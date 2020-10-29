18 медиков, 5 педагогов, 4 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших и инфицированных:

- 21 пенсионер;

- 18 медицинских работников;

- восемь работников транспорта и транспортных узлов;

- пять сотрудников образования;

- пять работников промпредприятий;

- четыре сотрудника правоохранительных органов;

- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- два сотрудника торговых объектов;

- по одному сотрудники предприятия сектора ЖКХ; банка; учреждений культуры, охранного предприятия;

- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок в возрасте 1 год ( контакт по семье)

четверо Учащихся (школа №1 Светлого; гимназия №1, школа №10, лицей №23);

- воспитанник детского сада №119 (контакт по семье);

- семь неработающих.

Всего в области по состоянию на четверг, 29 октября, зарегистрировано 6634 случая заболевания.