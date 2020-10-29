Калининградский спортсмен стал вице-чемпионом России по спортивному ориентированию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Чемпионат страны по спринтерским дисциплинам ориентирования на местности состоялся в Выборге, где выступили 130 спортсменов из двадцати регионов РФ.

Калининградскую область о представил атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и столичного ЦСКА Дмитрий Наконечный. Выпускник спортивной школы Светлого стал вторым из 68 в спринте с раздельным стартом. На короткой дистанции общей протяжённостью почти три километра Дмитрий нашёл на карте и успешно преодолел 27 контрольных точек. Он продемонстрировал практически аналогичное чемпиону время – победу одержал Артём Попов из Санкт-Петербурга, а третьим стал Игорь Попов из Ленинградской области.

Отметим, что аналогичная расстановка на пьедестале почёта была и на прошлогоднем спринтерском чемпионате России, проводившемся в Калининградской области.