В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 29 октября, в течение дня не будет света на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Кутаисская 3, ул. Р. Зорге 1, ул. Краснопрудная 65-67, ул. Полоцкая 1, 45, 64, 64а К-2, ул. Портовая 18, 20а, 20д, 20в,29а.

С 14 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

пер. Н. Данченко 2-24, 5-7, 19

пер. Тбилисский 1-11

с/т Фестивальное

ул. Баумана 1-25, 2-4, 20-42

ул. Бабушкина 13

ул. Заводская 1-49, 2-22

ул. Можайская 10, 25-27, 30-60, 41, 55-67

ул. Суворова 135-139,а,в, 158б

ул. Тбилисская 1-3.

Холодное водоснабжение до 15.00 будет отключено на ул. Клинической 27 и ул. Дзержинского 98.