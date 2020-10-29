В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 29 октября, в течение дня не будет света на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на ул. Кутаисская 3, ул. Р. Зорге 1, ул. Краснопрудная 65-67, ул. Полоцкая 1, 45, 64, 64а К-2, ул. Портовая 18, 20а, 20д, 20в,29а.
С 14 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:
пер. Н. Данченко 2-24, 5-7, 19
пер. Тбилисский 1-11
с/т Фестивальное
ул. Баумана 1-25, 2-4, 20-42
ул. Бабушкина 13
ул. Заводская 1-49, 2-22
ул. Можайская 10, 25-27, 30-60, 41, 55-67
ул. Суворова 135-139,а,в, 158б
ул. Тбилисская 1-3.
Холодное водоснабжение до 15.00 будет отключено на ул. Клинической 27 и ул. Дзержинского 98.