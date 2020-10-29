В Калининграде к развозу врачей на вызовы привлекли автобазу правительства

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В Калининграде заметно возросло число вызовов врачей на дом. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор Антон Алиханов с главными врачами больниц, которое прошло накануне.

Относительно прошлого года число звонков увеличилось в три раза. Сейчас каждый терапевт и педиатр в среднем за сутки объезжает 25 вызовов.

Помимо автомобилей поликлиник к развозу по пациентам привлечена автобаза правительства Калининградской области.

Антон Алиханов также предложил встретиться с руководителями частных аптечных сетей, чтобы выяснить, почему не успевают закупаться средства для лечения инфекционных заболеваний.

«Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, не снижаются объемы оказания плановой помощи. Это очень важно. Но хочу напомнить, что только совместно с медицинским сообществом нам удастся противостоять пандемии. Мы со своей стороны всегда готовы прийти на помощь, главное, чтобы вы вовремя сообщали о своих нуждах», – сказал глава региона.