Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 102 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетов. Больше всего заболевших в Калининграде – 68 случаев. По 8 случаев выявлено в Гурьевском и Гусевском городских округах, по три случая – в Черняховском, Багратионовском, Правдинском, Светловском округах.

Двое человек заболели в Полесске, по одному случаю подтверждено в Неманском, Славском, Балтийском округах.