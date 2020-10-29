После жалоб калининградцев в COVID-стационаре на острове увеличили количество врачей

В Калининграде решили проблему с медицинским персоналом в коронавирусном стационаре, расположенном на острове у стадиона. Об этом сообщила главврач Инфекционной больницы Ольга Краснова на встрече с губернатором.

«В аккаунты губернатора Антона Алиханова и правительства региона неоднократно поступали жалобы. Теперь вместо трех врачей, там работает семь, привлечены медсестры. Среди них – ординаторы и будущие выпускники медицинского института БФУ им. И. Канта, которые уже практиковались на работе в «красной зоне» весной», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, заместитель главного врача будет ежедневно дежурить в подразделении на острове и проводить психологическую поддержку пациента.