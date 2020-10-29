Калининградец распылил газовый баллончик в председателя СНТ

На калининградца, распылившего газовый баллончик в председателя СНТ, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, конфликт между 36-летней председателем садового товарищества и некоторыми членами, существовал уже давно. 20 октября 35-летний мужчина в ходе очередной ссоры распылил в сторону председателя и двух её собеседников, после чего скрылся. В результате применения аэрозоля пострадала только председатель, остальные успели отбежать.

Пострадавшей пришлось обратиться в больницу. Результаты медэкспертизы показали, что женщина получила химические ожоги обоих глаз первой степени.

Уголовное дело на злоумышленника завели по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.