В области 300 школьников приняли участие в «уроках добра» по сохранению редких птиц

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области реализуется проект по сохранению редких исчезающих птиц. Его реализует клуб любителей соколиной охоты «Бусидо» на средства президентского гранта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на программу общественники получили более 2 млн рублей. Они проводят «уроки добра», в которых с начала сентября этого года уже приняли участие около 300 школьников со всего региона. Помимо просветительской работы, активисты спасают пернатых и выпускают их в естественную среду обитания.

Так, на днях ребята вместе с идейным вдохновителем проекта, педагогом-сокольником Алексеем Лаврентьевым выпустили в естественную среду обитания четырёх пернатых подопечных клуба «Бусидо».

«Это были две выросшие пустельги, найденные беспомощными птенцами возле разорённого гнезда, а также два канюка – их обнаружили ранеными добрые и чуткие жители области и выходили специалисты клуба. На наших уроках мы учим детей бережному отношению к птицам, ведь у каждой из них – и у краснокнижного сапсана, и у красавца-ворона – есть свой характер и душа», – рассказал Алексей Лаврентьев.

В рамках проекта активисты планируют обучить методам выхаживания и разведения ловчих птиц сто казаков и членов их семей, которых будут привлекать для дальнейшей популяризации программы и проведения обучающих занятий в школах.