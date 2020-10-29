Калининградка засудила чебуречную в Талпаках

Знаменитой чебуречной в поселке Талпаки Гвардейского района придется раскошелится на 300 тысяч рублей в пользу одной из клиенток.

В апреле прошлого года женщина со своим мужем возжелали отведать легендарных деликатесов. Однако быстро выяснилось, что не одни они испытывают подобное желание. На входе в заведение толпилась масса народу. В этой очереди путешественница замешкалась и не успела проскользнуть в раздвижные двери – автоматика сработала как раз когда посетительница находилась в дверном проеме. Когда тиски, наконец, разжались, несчастная почти без чувств рухнула на пол. Вызвали «Скорую», пострадавшую госпитализировали, в больнице ей пришлось перенести две хирургические операции. По выздоровлении калининградка направила претензию в адрес владельцев опасного кафе, однако те проигнорировали требование, и дело дошло до суда.

По ходу процесса представитель ответчика заявил было о том, что в произошедшем виновата сама клиентка, не проявившая должной осторожности – возможно, по причине усталости. Однако, изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами Гвардейский районный суд признал исковые требования обоснованными. И взыскал с индивидуального предпринимателя 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оштрафовал ответчика на 100 тысяч рублей.