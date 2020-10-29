Новую дорогу из Гурьевска к Северному обходу Калининграда откроют в середине ноября

Подрядчик завершает работу над участком длиной почти два километра на улице Строительной в районе Невской развязки. Строительство дороги ведется с мая нынешнего года.

Как сообщил сегодня вице-премьер правительства области Александр Рольбинов, до 10 ноября рабочие должны уложить асфальт, а в середине ноября новый выезд на Северный обход Калининграда планируют открыть для движения.

Изначально объект построить объект по проекту «Безопасные и качественные автодороги» собирались к середине прошлого гожа, но власти Гурьевска не успели разработать проектно-сметную документацию.