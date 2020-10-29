Калининградец избил отца молотком из-за долга

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Житель Калининграда проведет 4 года в колонии за разбойное нападение на своего отца. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Инцидент произошел 12 феврале этого года. В тот день мужчину остановили сотрудники ГИБДД, которые и сообщили ему, что микроавтобус, на котором он работал, находится в угоне. Как оказалось, его отец подал соответствующее заявление в полицию, предоставив документы, подтверждающие право собственности. Сыну это явно не понравилось, потому что он отремонтировал транспортное средство на кредитные деньги.

Вернувшись домой, сын потребовал от отца объяснений, а также вернуть ему часть денег за ремонт. После отказа отца произошла потасовка, в ходе которой молодой мужчина избил родственника, а затем нанес ему не менее пяти ударов кухонным молотком.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.