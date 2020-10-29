Власти сообщили, когда начнется строительство Приморского кольца до Янтарного

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Проект участка Приморского кольца до Янтарного успешно прошел экспертизу еще в прошлом году и работы планировали начать в 2020-м. Однако, как сообщили сегодня заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, работы начнутся в другие сроки.

- Надеюсь, строительство в сторону Янтарного будет начато в следующем году, - сказал вице-премьер. - Заказчиком выступит территориальное подразделение Росавтодора, но мы все равно будем помогать строить эту дорогу.

Трассу протянут от поворота на Светлогорск до поселков Переславское и Круглово и оттуда сделают 8-километровый отвод к Янтарному.