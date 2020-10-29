Директор микрофинансовой организации попалась на удочку мошенников

Телефонные мошенники продолжают пожинать богатый урожай на калининградской ниве.

Среди очередных жертв мнимых сотрудников служб безопасности банковских учреждений оказался пенсионер который повелся на тревожное сообщение о чьей-то попытке снять деньги с его банковской карты, и через банкомат на улице Гагарина перевел сразу полмиллиона рублей на указанный преступниками счет.

Компанию жителю областного центра составила 63-летняя дама из Правдинска, которая за два дня отдала неизвестно кому почти точно такую же сумму - 479 тысяч рублей. Меньшую часть этих денег она отправила переводами с трех кредиток, а на большую оформила два кредита, перечислив их туда же, куда ушли переводы.

Послушно оформила через мобильное приложение кредит на 270 тысяч рублей 35-летняя учительница из Гвардейского района. После чего передала реквизиты своей банковской карты мошенникам, которые немедленно списали 218 тысяч рублей.

То же самое сделала 29-летняя директор микрофинансовой организации, «чтобы заблокировать несанкционированное списание денежных средств». Правда, тут потери оказались куда скромнее – всего чуть более 9 тысяч рублей.

- Работники любого банка не звонят и не рассылают клиентам сообщения с просьбой предоставить номера карт и счетов, одноразовые коды из СМС для подтверждения или отмены операций, не предлагают перевести деньги на резервные счета или установить программы, - напоминают в пресс-службе регионального УМВД России. - Так действуют только злоумышленники.