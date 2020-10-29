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Происшествия

Директор микрофинансовой организации попалась на удочку мошенников

После сообщения о незаконном списании денег женщина продиктовала неизвестному реквизиты своей кредитки и лишилась 9 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Телефонные мошенники продолжают пожинать богатый урожай на калининградской ниве.

Среди очередных жертв мнимых сотрудников служб безопасности банковских учреждений оказался пенсионер который повелся на тревожное сообщение о чьей-то попытке снять деньги с его банковской карты, и через банкомат на улице Гагарина перевел сразу полмиллиона рублей на указанный преступниками счет.

Компанию жителю областного центра составила 63-летняя дама из Правдинска, которая за два дня отдала неизвестно кому почти точно такую же сумму - 479 тысяч рублей. Меньшую часть этих денег она отправила переводами с трех кредиток, а на большую оформила два кредита, перечислив их туда же, куда ушли переводы.

Послушно оформила через мобильное приложение кредит на 270 тысяч рублей 35-летняя учительница из Гвардейского района. После чего передала реквизиты своей банковской карты мошенникам, которые немедленно списали 218 тысяч рублей.

То же самое сделала 29-летняя директор микрофинансовой организации, «чтобы заблокировать несанкционированное списание денежных средств». Правда, тут потери оказались куда скромнее – всего чуть более 9 тысяч рублей.

- Работники любого банка не звонят и не рассылают клиентам сообщения с просьбой предоставить номера карт и счетов, одноразовые коды из СМС для подтверждения или отмены операций, не предлагают перевести деньги на резервные счета или установить программы, - напоминают в пресс-службе регионального УМВД России. - Так действуют только злоумышленники.

Криминал