В разгар пандемии коронавируса в Калининграде дети болеют меньше, чем в прошлом году

Сегодня, 29 октября, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала редакторам муниципальных газет о реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Общение происходило в режиме видеоконференции.

По словам Трусеневой в ближайшее время много внимания будет уделяться информатизации системы образования, которая обеспечит обучение школьников в зависимости от их потребностей. Министр выразила надежду на то, что до 2023 года индивидуальная образовательная программа будет построена в каждом учреждении, независимо от того, на какой территории оно находится: сельской или городской. Кроме того, в ближайших планах министерства – создание центров цифрового образования детей «IT-куб» и открытие на базе школ технопарков «Кванториум». Это должно удовлетворить потребность учеников, тяготеющих к цифровому и техническому направлениям, всех городов и поселков в получении образования.

Не обошлось, конечно, без обсуждения темы пандемии коронавируса и связанных с ней проблем.

- Вторую четверть мы начнем в штатном режиме, и все образовательные организации будут работать с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, – пообещала Трусенева. – Сегодня закрыто 69 классов и групп в 21 образовательной организации. Прошлой осенью в такое же время были закрыты 174 группы и класса из 101 образовательной организации. Это означает, что дети болеют меньше по сравнению с прошлым годом.