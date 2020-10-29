Калининградец должен вернуть пособие по безработице, которое получал целый год

Центр занятости населения Калининградской области обратился в суд с иском к жителю Зеленоградского района. Еще в августе 2016-го мужчина был признан безработным и целый год получал пособие. Общая сумма социальных выплат составила 54 035 рублей 48 копеек.

- Однако в июне 2018 года было выявлено, что ответчик с января 2004 года является учредителем юридического лица, а значит, не имеет права на статус безработного, - сообщили в Центре. – Однако данное обстоятельство он скрыл и продолжал посещать службу занятости с целью перерегистрации, подтверждая свою незанятость личной подписью в листе персонального учета.

Ответчик признал исковые требования о взыскании с него незаконно полученных денег в полном объеме. Тем более, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что согласно представленным ФНС России сведениям мужчина с 23 мая 2006 года по 18 сентября 2018 года также являлся учредителем еще одной организации. В итоге Зеленоградский районный суд взыскал с неосновательно обогатившегося жителя региона вышеуказанную сумму до копейки.