На зеленоградском и советском направлениях появились новые остановки поездов

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На зеленоградском и советском направлениях назначены новые остановки пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Ранее были обустроены остановочный пункт в поселке Константиновка и в черте Зеленоградска в районе улицы Приморской между остановочными пунктами Сосновка и Малиновка.

Пригородные поезда Советского направления и поезда №6950/6961 Зеленоградск – Светлогорск начнут делать остановки на новых остановочных пунктах со 2 ноября. Из-за этого на 1-2 минуты, корректируется график отправления и прибытия поездов на промежуточные и конечные станции маршрутов.