Пострадавших от коронавируса калининградцев бесплатно обучат новым профессиям

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Пострадавшие от последствий коронавируса калининградцы смогут пройти переобучение в рамках специальной федеральной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Профессиональное обучение в Калининградской области проводится по 29 направлениям в 11 колледжах и техникумах. Квота для региона – 1 176 человек, уже подано 807 заявок, 486 человек допустили к обучению. Прием заявок еще продолжается, для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Работа в России».

Участвовать в проекте могут жители области, которые в этом году еще не переобучались. Бесплатное образование могут получить находящие под риском увольнения (неполный рабочий день, простой, отпуск без сохранения зарплаты, сокращение), получившие письменное уведомление от работодателя не ранее 16 марта 2020 года; зарегистрированные в Центре занятости населения Калининградской области (не ранее 16 марта 2020 года) и ищущие работу, а также выпускники 2020 года, получившие документ об образовании (аттестат об основном общем или среднем общем образовании; диплом о получении среднего профессионального или высшего образования).