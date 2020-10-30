Уже хуже, чем в Москве: Калининградская область заняла 15-е место в стране по темпам распространения коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 106 заразившихся COVID-19, это новый антирекорд - второй подряд.

Как сообщает «Яндекс» со ссылкой на портал Стопкоронавирус.рф, коэффициент распространения вируса в нашей области сегодня составляет 1,11. Показатель рассчитывается как отношение числа новых выявленных заражений за последние четыре дня к числу новых случаев за предыдущие четыре дня. Значение больше единицы говорит об ускорении распространения инфекции.

По состоянию на 30 октября, Калининградская область занимает 15-е место в стране по коэффициенту распространения инфекции:

Топ-20 регионов по самому высокому коэффициенту распространения коронавируса. Данные на 30 октября 2020 года. Фото: Яндекс

Для сравнения, Санкт-Петербург занимает 35-е место (коэффициент 1,06), Москва - 79-е (коэффициент 0,93). Самые низкие темпы распространения коронавируса зафиксированы в Еврейской Автономной области - коэффициент равен 0,81.

Отметим, что одно из условий перехода к первому этапу снятия режима ограничений - это снижение показателя ниже единицы.