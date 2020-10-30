В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 29 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Багратионовском районе на автодороге «Гвардейское – Славяновка» водитель «Мерседеса» на левостороннем закруглении дороги выехал на обочину и сбил 52-летнюю женщину. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

На улице Нарвской в Калининграде водитель микроавтобуса «Форд» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 35-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения.