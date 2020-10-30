Калининградец забил приятеля до смерти, заставляя его бросить пить

Началось с того, что 22 октября в своей комнате был обнаружен без признаков жизни 47-летний житель Калининграда. Как установили судмедэксперты, смерть горожанина наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Тогда за дело взялись уже сотрудники следственного отдела по Ленинградскому району областного Управления СКР.

Следователи выяснили, что менее чем за неделю до этого погибший выпивал в гостях у знакомых, проживавших на улице Невского. И там, поссорившись со своим 53-летним приятелем, был им избит. Впрочем, никаких жалоб на самочувствие от избитого никто не слышал. Но результат, как говорится, налицо. В общем, подозреваемого водворили в следственный изолятор по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Есть такая статья в Уголовном кодексе РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до 15 лет.

Сам обвиняемый вину не признает, утверждая, что все избиение якобы ограничилось несколькими пощечинами, которые никак не могли привести к летальному исходу. Таким способом он пытался вразумить чересчур склонного к употреблению алкоголя приятеля и заставить его бросить пить.

- По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проверку версии обвиняемого и закрепление доказательств, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - . Оперативное сопровождение следствия осуществляет отдел уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району.