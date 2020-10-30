Калининградские рукопашники завоевали пять медалей первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Бойцы рукопашного стиля из Калининграда завоевали пять медалей первенства России. Масштабный детско-юношеский турнир рукопашного боя прошел в Брянске, в котором приняли участие свыше тысячи бойцов не старше 21 года.

Калинниград представили воспитанники калининградской спортивной школы №13, клубов «Рысь» и «White Wolf». В их активе золотая и четыре бронзовые награды. Максимальный результат продемонстрировала Екатерина Вешторт, победившая среди 11 соперниц не старше 17 лет и весом до 50 килограммов.

Третьими в своих весовых и возрастных категориях стали: Элина Зубрицкая, Полина Давыдова, Ульяна Лончук и Георгий Яцына. У последнего в дивизионе было 27 соперников.