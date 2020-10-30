Стало известно, в каких школах и садиках Калининграда дети заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб опубликовал уточненную информацию о том, как распределились случаи заражения коронавирусом за последние сутки. Среди рекордного числа инфицированных - 106 человек - есть семеро учащихся.

COVID-19 подтвердился в следующих учебных заведениях:

- классическая школа Гурьевска

- гимназия №32 Калининграда

- школы №28 и №31 Калининграда

- школа №4 Черняховска

- школа Правдинска

- школа Пионерского

Также коронавирусом заразились два воспитанника детских садов №87 и №105 Калининграда и ребенок в возрасте полутора лет (контакт по семье).