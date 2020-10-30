Пьяный калининградец убил племянника семью ударами ножа

В поселке Карамышево Озерского района вечером 28 октября пьяный 49-летний житель повздорил со своим племянником. Решающим аргументом в дискуссии стал нож, оказавшийся под рукой у дядюшки. Молодой мужчина (племяннику 30 лет) получил семь ударов клинком и скончался на месте. Сделав свое дело, поножовщик спокойно удалился домой в там дождался прибытия полицейских.

- На допросе подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, но заявил, что защищался от действий первым напавшего на него племянника, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко . - Данная версия будет проверена следственным путем. Кроме того, в рамках начавшегося расследования назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие намерено просить суд водворить сельчанина под стражу – как-никак, он проходит по уголовному делу об убийстве может получить от 6 до 15 лет «зоны».