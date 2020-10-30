В Калининградском зоопарке в семье патагонских мар родились три детеныша

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В семействе южноамериканских патагонских мар в Калининградском зоопарке родились три детеныша. Их родители – самец Боец и самка Тучка. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, роды прошли без осложнений.

«Сейчас мама выкармливает малышей, но они уже пробуют взрослую пищу: зерновую смесь, горох, семечки, бананы, яблоки», - отметили в зоопарке.

Патагонская мара – дальний родственник морской свинки. Родина этих животных - это каменистые равнины Патагонии в Аргентине.

Зоологи шутят, что, когда природа придумывала патагонскую мару, то собрала этого удивительного зверька «из запчастей»: своим внешним видом мара похожа и на кролика, и на собаку, передвигается скачкообразно как кенгуру, «коленками назад».

Первые патагонские мары прибыли в Калининградский зоопарк в 2015 году из Санкт-Петербурга, а первое потомство появилось в 2018 году.

Посмотреть на них можно в вольере южноамериканских животных.