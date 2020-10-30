В Ботаническом саду второй раз за год зацвела краснокнижная ветреница

Редкая ветреница лесная. Фото: БФУ им. И. Канта

В Ботаническом саду повторно расцвело краснокнижное растение ветреница лесная. Как говорят специалисты, обычно она цветет в мае после первых теплых дней.

«Ветреница лесная – нежный изящный цветок. Она занесена в Красную книгу и довольно редко встречается в природе. В основном, в диком виде можно встретить в тех местах, где редко бывает человек», - отмечает пресс-служба БФУ имени Канта.

Также в ботаническом саду в эти осенние дни зацвел Клопогон вонючий. Растение это произрастает в Европе и Сибири и используется китайцами в медицинских целях.