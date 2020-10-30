Прокурор потребовал сохранить старую усадьбу в Озерском районе

В поселке Лужки Озерского района есть своя достопримечательность – усадебный дом постройки начала прошлого века. Вот только объект культурного наследия местного значения нынче влачит незавидное существование: конструктивные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии, участки стен и часть флигеля обрушены, утрачены отделочные и декоративные элементы. Короче, требуются срочные противоаварийные мероприятия, тем более что состояние не используемого и заброшенного сейчас здание признано технически опасным. Особенно потому, что как магнитом притягивает поселковую детвору.

Впрочем. собственник строения – калининградское предприятие с чудесным названием «Почемучка», судя по всему, ничего этого не замечает. Поэтому и само стало объектом внимания прокурора, который обратился в Московский районный суд с требованием обязать «Почемучку» получить у администрации Озерского городского округа задания на проведение работ по сохранению объекта, а также установить ограждения и ограничить свободный доступ к нему.

Чем все в итоге закончится, покажет судебное предстоящее разбирательство.