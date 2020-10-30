Алиханов – аптекарям: Совместно мы сможем наладить бесперебойные поставки лекарств

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области создан необходимый запас средств индивидуальной защиты, однако не хватает ряда лекарств. Об этом сообщили руководители аптечных сетей на встрече с губернатором Антоном Алихановым в пятницу, 30 октября.

Сейчас в регионе достаточно масок, перчаток, антисептиков, на которые заметно снизились цены. Однако нет лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, причем, не только в пунктах продаж, но и на складах у дистрибьюторов. Аптекарям приходится по ночам , мониторить наличие препаратов для заказа и приобретать их при первой возможности. Остается проблема и с маркировкой лекарств, но этот вопрос обещали решить в течение недели на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Антон Алиханов пообещал связаться с фармацевтическими заводами, производящими основные противовирусные/антибактериальные препараты для ускорения отгрузки лекарств в регион.

«Совместно мы сможем наладить бесперебойные поставки лекарств в аптеки. Благодарю всех за предоставленную информацию, это поможет определить круг проблем, которые необходимо решить, связаться с производителями для выяснения причин. Старайтесь «ухватить» необходимые препараты на региональный рынок, мы будем активно помогать в этом направлении», – сказал он.