Телефонному мошеннику дали 2, 5 года «строгача»

На счету 24-летнего жителя Зеленоградска – три кражи, совершенные с июля по август этого года. Способ хищения денег преступник использовал вполне современный. Сначала просил мобильный телефон – якобы нужно срочно позвонить, а свой, как на грех, оставил дома. Добравшись до заветного гаджета, злоумышленник проверял баланс банковского счета доверчивого добряка. Сделать это просто: нужно лишь отправить «эсемэску» на банковский номер.

- Узнав остаток на счете жертвы, мужчина также путем направления СМС-сообщения совершал перевод денежных средств на свой счет, - рассказали в пресс-службе Зеленоградского райсуда. – Всю переписку он потом удалял.

Что интересно, потерпевшими по уголовному делу проходили двое знакомых подсудимого, который, видимо, в таких делах действовал по принципу «дружба дружбой, а денежки врозь». В другом случае жертвой мошенника стал молодой человек, которому тот вызвался помочь выгрузить из автомобиля стройматериалы.

Неожиданные трудности упорного ловкача не смущали. Когда по отработанной схеме он попросил телефон у водителя вызванного такси и запросил банк, выяснилось, что расчетный счет извозчика пуст. И тогда парень позвонил внучке шофера, контакты которой увидел в телефоне. Сообщил от имени дедушки, что ему срочно нужны деньги и заполучил-таки 3 тысячи рублей.

Стоит заметить, что 5 лет назад зеленоградец уже успел отсидеть за совершение тяжкого преступления. Поэтому отлично понимал, как стоит себя вести после разоблачения. Полностью признал вину, активно каялся и помогал следователям. Все это наравне с возмещением ущерба и принесением извинений потерпевшим, молодым возрастом и хрупким здоровьем подсудимого и наличием у него на иждивении двоих малолетних детей зачлось при вынесении приговора.

Следующие два с половиной года уголовник проведет в привычной ему обстановке исправительной колонии строгого режима.