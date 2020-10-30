«Ночь искусств» в Калининграде пройдет в онлайн-формате

Во вторник, 3 ноября, в Калининграде состоится всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет» в онлайн-формате.

В Калининградской области к акции присоединятся более 50 площадок: музеи, библиотеки, театры, школы искусств и дома культуры.

«Зрителей ждут трансляции виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов, выставок и мастер-классов. Также дистанционно можно будет принять участие в онлайн-встречах с представителями крупнейших российских библиотек, книжных издательств, литературных музеев. Трансляция мероприятий будет проходить на федеральных порталах «Pro.Культура.РФ» и «Культура.РФ», а также в социальных сетях, ютуб-каналах и сайтах учреждений культуры», - сообщили в пресс-службе правительства области.

При этом, премьеру музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском» в Кафедральном соборе зрители могут посетить лично, соблюдая меры предосторожности и социальную дистанцию. Программа создана в преддверии важной даты – 800-летия со дня рождения выдающегося русского полководца. Концерт также будет транслироваться на ютуб-канале собора.