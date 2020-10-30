У здания Янтарной мануфактуры Кенигсберга откроют реставрационные мастерские

. Фото: Александр КАТЕРУША

Во дворе Янтарной мануфактуры в Калининграде на улице Портовой совсем скоро заработают мастерские Музея Мирового океана по реставрации древесины и металла. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

- Мастерские откроются совсем скоро по Программе приграничного сотрудничества, в рамках которой мы в здании Янтарной мануфактуры разметим историко-культурный центр «Морское наследие», Центр подводной археологии. Во дворе Янтарной мануфактуры находились огромные гаражи. Здание после войны принадлежало Балтийскому флоту, в гаражах находилась военная техника. Эти гаражи по проекту приграничного сотрудничества с нашим участием отремонтированы, приведены в идеальное состояние. Там размещаются наши реставрационные мастерские.

Как уточнила Светлана Сивкова, в мастерских уже через полмесяца начнут работать специалисты по реставрации мокрой древесины и металла.

Там размещены морозильные камеры, которые могут принять объекты длиной до пяти метров.

При этом само здание Янтарной мануфактуры начнут реставрировать не раньше, чем через год. Сейчас завершается проект на реставрацию. Экспертиза завершится в середине следующего года.

Средства выделены по программе приграничного сотрудничества Россия - Польша.

Недавно Музей Мирового океана своими силами отремонтировал крышу исторического здания.