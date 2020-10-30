В Немане 19-летнего водителя судят за смертельное ДТП

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В Немане будут судить 19-летнего водителя, который устроил ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла в марте этого года. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся в кювет.

19-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.