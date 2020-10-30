В Калининградской области значительно расширили список мест, где можно купить жилье в ипотеку под 3%

Льготная сельская ипотека позволяет приобрести или построить жилье в кредит по ставке до 3%. Основное ограничение - в федеральной программе участвую сельские населенные пункты, города и поселки городского типа с численностью населения не более 30 тысяч человек.

Вопрос расширения перечня населенных пунктов для участия в льготной ипотеке обсуждался на заседании аграрного совета Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участники заседания поддержали корректировку перечня населенных пунктов. Губернатор Антон Алиханов поручил расширить географию предоставления льготных кредитов. На четвертый квартал на эти цели выделяется 840 миллионов рублей.

- Если область не сможет воспользоваться выделенной суммой до конца года, средства будут перераспределены другим субъектам России, - уточнили в правительстве.

С дополненным списком населенных пунктов, попадающих в программу льготной ипотеки, можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Калининградской области.