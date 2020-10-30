В Калининграде снова собирают деньги для двухлетней девочки, страдающей остановкой дыхания

. Фото: Фонд "Берег надежды"

Двухлетняя Люся Лебедевой из Балтийска страдает приступами, связанными с остановкой дыхания. В Институте мозга, где девочка побывала на консультации, порекомендовали обратиться к специалисту-эпилептологу, кандидату медицинских наук Сергею Оганесовичу Айвазяну для коррекции дальнейшего лечения. Доктор принимает в Московской клинике «Невромед» На консультацию, дорогу и проживание требуются 37 000 рублей.

Люся — подопечная фонда «Берег надежды», который и объявил сбор средств. В прошлый раз благодаря помощи неравнодушных калининградцев девочка побывала на обследованиях в федеральных центрах.

После обследований и консультаций девочке назначили препарат, благодаря которым число приступов снизилось. Но они все равно происходят.

- Первый приступ случился, когда Люсе было всего пять месяцев. Она перестала дышать, у нее остановилось сердечко. Пока муж вызывал скорую помощь, я делала ей массаж сердца, — рассказала мама девочки Кристина. - Она внезапно замирает, судорожно вытягивается, в последнее время у нее даже появляются конвульсии. Потом приходит в себя, засыпает. Приступы случаются внезапно, предсказать их невозможно.

Мама Люси работала продавцом, папа — слесарь. В семье, кроме девочки, растет еще старший сын. Без помощи им не обойтись.

Ссылка на сбор проводится на сайте Фонда bereg-nadejdy.ru