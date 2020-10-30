В Калининградской области назвали лучших гражданских госслужащих

В этом году в конкурсе приняли участие 13 гражданских служащих. Конкурсная комиссия определила трех победителей.

Первое место заняла Оксана Никитченко, ведущий консультант отдела по работе с государственными программами управления финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и отчетности правительства области. Она создала памятку «От идеи до реализации проекта – один шаг», которая оказала информационную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям региона.

Второе место – у Карины Маальс, начальника отдела развития малых форм хозяйствования и научного обеспечения АПК министерства сельского хозяйства с работой «Пути повышения эффективности функционирования малых форм хозяйствования Калининградской области».

Третье место занял Артем Арчаков, ведущий консультант отдела профессионального развития и работы с кадровым резервом управления госслужбы и кадровой работы правительства области. Он представил на рассмотрение комиссии работу о цифровизации кадровой деятельности в системе органов исполнительной власти и государственных органов Калининградской области.

Торжественную церемонию награждения провёл первый заместитель руководителя аппарата правительства области Сергей Камчатный. Как сообщает пресс-служба правительства области, победители получили благодарственные письма губернатора Калининградской области.