В Калининградской области за сутки выявили 101 случай коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградской области за сутки был выявлен 101 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

Всего в области по состоянию на субботу, 31 октября, зарегистрировано 6 841 случай заболевания. По данным на пятницу, 30 октября, в регионе зафиксировано 98 летальных исходов.

Всего же в России зафиксировали 18140 новых случаев короновируса за сутки. Умерло в стране 334 человека, полностью выздоровели 14 854 пациента.