Парусник «Седов» вышел из Мурманска и взял курс на Калининград

. Фото: пресс-служба БГА РФ

Барк «Седов» вышел из Мурманска, чтобы после года отсутствия возвратиться в порт приписки Калининград.

По данным пресс-службы БГАРФ, на борту «Седова» - полностью обновленный курсантский состав. Это 120 парней и 8 девушек. Многие из них заселились на борт всего за пару дней до отхода.

За время недельной стоянки в Мурманске на «Седове» пополнили запасы топлива и питьевой воды, трюмы пополнили продовольствием, основательно подготовившись к заключительному учебному рейсу 2020 года.

Ближайший месяц команда «Седова» проведет в морском переходе, огибая Скандинавский полуостров по пути домой.