Медики, школьники и работники банка: Кто еще в Калининграде заразился COVID-19

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 71 ОРВИ, 22 пневмонии, 18 бессимптомных.

По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 9 медицинских работников;

- 5 сотрудников промышленных предприятий;

- 6 сотрудников образования;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника торговли;

- 2 работника банков и юридических организаций;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 4 сотрудника транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

14 школьников и студентов (Лицей №23, лицей №18, лицей №17, школа №8, школа №33, Гимназия №1, школа №50, школа №6, школа №3, училище олимпийского резерва, КМРК, БФУ, кадетский корпус);

- 16 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 31 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 287 872 человека, из них выявлено 6 841 случай заражения (4 553 человека выздоровели), умерли 99, остаются под медицинским наблюдением 2 922 человека.