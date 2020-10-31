Медики, школьники и работники банка: Кто еще в Калининграде заразился COVID-19

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 71 ОРВИ, 22 пневмонии, 18 бессимптомных.
По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 9 медицинских работников;
- 5 сотрудников промышленных предприятий;
- 6 сотрудников образования;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника торговли;
- 2 работника банков и юридических организаций;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 4 сотрудника транспортных предприятий и транспортной инфраструктуры;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
14 школьников и студентов (Лицей №23, лицей №18, лицей №17, школа №8, школа №33, Гимназия №1, школа №50, школа №6, школа №3, училище олимпийского резерва, КМРК, БФУ, кадетский корпус);
- 16 неработающих.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 31 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 287 872 человека, из них выявлено 6 841 случай заражения (4 553 человека выздоровели), умерли 99, остаются под медицинским наблюдением 2 922 человека.