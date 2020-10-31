Стало известно, в каких школах и вузах Калининграда есть заболевшие коронавирусом

. Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 101 случай коронавируса.

По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших есть 14 школьников и студентов.

Заразившихся COVID-19 выявили в:

- лицее №23,

- лицее №18,

- лицее №17,

- школе №8,

- школе №33,

- гимназии №1,

- школе №50,

- школе №6,

- школе №3,

- училище олимпийского резерва,

- КМРК,

- БФУ,

- кадетском корпусе.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 31 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 287 872 человека, из них выявлено 6 841 случай заражения (4 553 человека выздоровели), умерли 99, остаются под медицинским наблюдением 2 922 человека.