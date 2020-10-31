Стало известно, в каких школах и вузах Калининграда есть заболевшие коронавирусом

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Фото: Евгения ГУСЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 101 случай коронавируса.
По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших есть 14 школьников и студентов.
Заразившихся COVID-19 выявили в:
- лицее №23,
- лицее №18,
- лицее №17,
- школе №8,
- школе №33,
- гимназии №1,
- школе №50,
- школе №6,
- школе №3,
- училище олимпийского резерва,
- КМРК,
- БФУ,
- кадетском корпусе.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 31 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 287 872 человека, из них выявлено 6 841 случай заражения (4 553 человека выздоровели), умерли 99, остаются под медицинским наблюдением 2 922 человека.