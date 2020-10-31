В Калининграде мужчина напал на покупателя в супермаркете

В супермаркете на улице Невского в Калининграде неизвестный пока мужчина напал на одного из покупателей – ударил его по лицу кулаком.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, этот момент попал на записи камер видеонаблюдения.

Подозревается мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лей, рост 175-180 см, среднего телосложения, темные волосы. Был одет в белую футболку, куртку темного цвета, шорты серого цвета с двумя белыми вставками, сланцы с надписью «Nike» белого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).