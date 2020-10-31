«Голосящий КиВиН 2020», который прошел в Светлогорске летом, покажут 4 ноября

. Фото: Александр КАТЕРУША

В праздничный день, в среду, 4 ноября, на Первом канале смотрите эфир «Голосящего КиВиНа 2020». Как сообщает пресс-служба КВН, передача выйдет в 17:55 (мск).

Музыкальный фестиваль КВН состоялся в Светлогорске 29 августа. В жюри заседали: Пелагея, Полина Гагарина, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Валдис Пельш.

В игре принимала участие команда «Уже не дети» из города Светлый. Ребята получили награду.

КиВиНов в разном разыграли команды:

1. «Уже не дети», Калининградская область, г. Светлый

2. «Так-то», г. Красноярск

3. «Михаил Дудиков», Ставрополь, СКФУ

4. «Такая история», ОГУ, г. Орел

5. «Наполеон Динамит», Тюменская область

6. «Армянская сборная», г. Москва

7. «ЮРА», Сборная университета “СИНЕРГИЯ”г. Москва

8. «Сборная Татнефти», г. Альметьевск

9. «Станция Динамо», РЭУ им. Плеханова, г. Москва

10. «Полуостров», КФУ, г. Симферополь

11. «Русская дорога», Сборная АГПУ, г. Армавир

12. «Дети Тьюринга», БГУ, г. Минск

13. «Сборная Снежногорска», Мурманск – столица Арктики