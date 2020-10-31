Для фильма «По законам военного времени 5» в Калининграде ищут актеров на роли красноармейцев

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются съемки пятого сезона сериала «По законам военного времени 5». По традиции киношники набирают актеров из числа местных жителей.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», очередная смена намечена на воскресенье, 1 ноября.

Требуются актеры на роли:

-офицеров (мужчины от 30 лет, размер одежды от 46 до 50, рост до 185 см, с короткой стрижкой и без бороды и щетины);

- красноармейцев (мужчины от 23 до 45 лет, размер одежды от 46 до 50, рост до 185 см, с короткой стрижкой и без бороды и щетины);

- гражданских (мужчины, рост до 185 см, размер одежды до 52,

женщины до 50 размера, не короткие волосы, без лака на ногтях).

Съемки сериала продлятся в Калининградской области до конца осени.