В поселке Константиновка теперь будут останавливаться электрички

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Калининградская железная дорога закончила работы по обустройству двух новых остановочных пунктов в поселке Константиновка (Гурьевский район) и в черте Зеленоградска. Об этом сообщает пресс-служба КЖД, отмечая, что незначительно, на 1-2 минуты, корректируется график отправления и прибытия поездов на промежуточные и конечные станции маршрутов.

Новые остановки пригородным поездам назначены со 2 ноября.

В КЖД отметили, что новая остановка «Приморье» в Зеленоградске находится в районе ул. Приморской между остановочными пунктами Сосновка и Малиновка.

Точное расписание смотрите здесь.