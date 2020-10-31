У Чкаловска автомобиль перевернулся в кювете, пострадала 79-летняя женщина

В результате ДТП на пересечении Советского проспекта и улицы Докука на выезде из Калининграда пострадала 79-летняя пенсионерка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В субботу, 31 октября, около 12:20 по улице Докука двигался автомобиль «Тойота», который на перекрестке не пропустил автомобиль «Дайхатсу», двигавшемуся со стороны Холмогоровки в Калининград.

Как сообщили в УМВД, после столкновения автомобиль «Дайхатсу» врезался в дорожное ограждение, вылетел в придорожный кювет и перевернулся.

79-летняя пассажирка «Дайхатсу» получила телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно оперативная группа полиции.