Шнур и Бастра раскритиковали калининградца на шоу «Голос»

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В съемках очередного выпуска шоу «Голос» на Первом канале принял участие наш земляк, 25-летний Эмиль Салес, сын режиссера областного драмтеатра Михаила Салеса. Он рассказал, что сейчас живет в Москве, а вообще родился в Калининграде, потом переехал, и детство провел в Йошкар-Оле.

- Музыкальное влечение было как-то само по себе. Музыка меня, наверное, просто откровенно и нагло взяла за шкирку и ткнула в мюзиклы, - сказал до начала выступления Эмиль и признался, что любит петь и танцевать.

Увы, на слепых прослушиваниях Эмилю не способствовала удача – к нему никто не повернулся. А Баста и Шнур и вовсе раскритиковали нашего певца, который, кстати, выступил с песней Джо Дассена на французском языке.

- Что-то мне показалось, что у вас с произношением что-то вообще не то. Да и с настроением тоже. У Джо Дассена было все игриво, деликатно, с чувством вкуса. Я не понял, зачем нужно было выходить на такой форсаж, - сказал Сергей Шнуров.

- Прозвучала песня так, как будто в 90-е русская братва в Париж приехала. Надо полегче исполнять, - согласился знаток французского шансона Баста.