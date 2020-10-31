Западный филиал РАНХиГС с 3 ноября полностью переходит на дистанционное обучение

Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Калининграде с 3 ноября переходит на обучение с использованием дистанционных технологий и на режим удаленной работы. Соответствующий приказ был подписан накануне.

Об этом сообщается на сайте академии.

Вынужденной причиной называют обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Это непростое решение прежде всего продиктовано заботой о здоровье каждого студента и сотрудника, каждого члена нашей корпорации, а также их родных и близких. В настоящее время около 40 сотрудников входят в категорию «контактных» с заболевшими и около 20% студенческих групп из-за подтвержденного диагноза у однокурсников вынужденно находились на полном дистанте. С ходатайством о переходе на дистант в администрацию филиала обратился Студенческий совет», - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 101 случай коронавируса.

По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших есть 14 школьников и студентов.

Заразившихся COVID-19 выявили в:

- лицее №23,

- лицее №18,

- лицее №17,

- школе №8,

- школе №33,

- гимназии №1,

- школе №50,

- школе №6,

- школе №3,

- училище олимпийского резерва,

- КМРК,

- БФУ,

- кадетском корпусе.