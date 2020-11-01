Пять школ, три вуза и банк: где в Калининграде выявили заразившихся COVID-19

В региональном оперативном штабе сообщили подробности о новых заразившихся в Калининградской области. Всего за сутки выявили 105 новых случаев. Среди них:

Среди заболевших:

- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-18 медицинских работников;

-11 пенсионеров;

9 учащихся (классическая школа и гимназия в Гурьевске, школы №6, №7, №44 и № 50 в Калининграде, гимназия №40 и лицей №17 в Калининграде);

3 студента (РАНХиГС, БФУ имени Канта и КМРК);

ребенок полутора лет (контакт по семье);

13 неработающих.

-6 сотрудников промышленных предприятий;

-4 сотрудника образования;

- 4 транспорта и транспортной инфраструктуры;

- 3 работника банков и юридических организаций;

-2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- по одному сотрудник предприятия общественного питания , телекоммуникационных услуг, сотрудник охранного предприятия.