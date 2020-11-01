В Калининграде завершился монтаж стекол на корпусе «Планеты Океан»

. Фото: Музей Мирового океана.

Как сообщили в Музее Мирового океана, в субботу, 31 октября, завершился монтаж внешнего контура «Планеты Океан». Рабочие установили последнее из 1200 стекол, благодаря чему здание окончательно приобрело форму шара, а его внешний вид напоминает вид Земли из космоса.

- Каждое стекло - уникально, имеет отличную от других форму и свои «адрес» в общеи конструкции, - подчеркивают в музее.

Напомним, что застеклить корпус удалось только со второй попытки. Предыдущий подрядчик не справился с заданием, из-за чего с ним был расторгнут контракт и работами занялась другая компания. В недавнем интервью Радио «Комсомольская правда» директор музея Светлана Сивкова назвала затянувшуюся реализацию масштабного проекта «трагедией».

На сегодняшний день в новом корпусе смонтированы практически все аквариумы, готовы и ждут своего часа судомодели и предметы-экспонаты, такие как скелеты животных.