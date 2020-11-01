Больше половины региона: Где в Калининградской области выявили заразившихся COVID-19

За последние сутки в Калининградской области вывили 105 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 12 муниципалитетах из 22-х.
География новых случаев заражения за сутки выглядит так:
Калининград - 59
Гурьевский городской округ - 19
Советский городской округ - 9
Багратионовский городской округ - 4
Полесский городской округ - 3
Черняховский городской округ - 3
Правдинский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Светлогорский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1