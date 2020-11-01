Больше половины региона: Где в Калининградской области выявили заразившихся COVID-19

За последние сутки в Калининградской области вывили 105 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, инфицированных выявили в 12 муниципалитетах из 22-х.

География новых случаев заражения за сутки выглядит так:

Калининград - 59

Гурьевский городской округ - 19

Советский городской округ - 9

Багратионовский городской округ - 4

Полесский городской округ - 3

Черняховский городской округ - 3

Правдинский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1