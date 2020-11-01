Ермак: Калининградские отели на Новый год уже забронированы на 90%

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По словам министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака, места в гостиницах на предстоящие новогодние праздники практически распроданы.

- Загрузка уже очень хорошая, там около 90%, по-моему, если я не ошибаюсь. Как раз-таки на период новогодних праздников, начиная с 27-28 декабря, - сказал Ермак в интервью ТАСС. - Все уже наверное поняли, что делать выбор надо уже сейчас.

Министр уточнил, что наибольшие сложности возникнут у тех, кто решит отдохнуть у нас группой - найти сразу 10 свободных номеров в одной гостинице сейчас уже сложно. Это связано не только с ажиотажем, но и с тем, что в Калининградской области практически все отели « бутикового формата».

- У нас их много, но они очень компактные, камерные, там нет большого количества номеров. Приехать компанией в 10 человек и надеяться, что вы будете жить в одном отеле - это несколько наивно, этого не произойдет уже, - считает Ермак.

Министр уточнил, участниками программы туристического кешбэка являются порядка 50 калининградских отелей и 33 туроператора.